حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 5/3/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

دائمًا يشار إليك بأصابع الاتهام بأنك شخص عنيد ولا تعبأ برأى الآخرين فى شخصيتك، كن أكثر مرونة واستفد من مميزات برجك فأنت من أكثر الأبراج حفاظًا على الوعود وتقديم التضحية للآخرين.

أخبار سارة تلوح فى الأفق فأنت على موعد للنجاح وسترى قريبًا ثمار تعبك تظهر فى الأجواء، من حولك يقدرون صمودك أمام الصعاب، تحرك بما يمليه عليك ضميرك نحو تحقيق الأهداف.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

ربما لم تجد الشريك الآن ولكن هو قريب منك، حاول أن تقترب من المحيطين منك ربما تجد من تبحث عنه، كن عقلانيا فى الاختيار ولا تتمنى الكمال أو المثالية فلكل شخصية عيوب ومميزات.