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حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 5/3/2015

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حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 5/3/2015 حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 5/3/2015
دائمًا يشار إليك بأصابع الاتهام بأنك شخص عنيد ولا تعبأ برأى الآخرين فى شخصيتك، كن أكثر مرونة واستفد من مميزات برجك فأنت من أكثر الأبراج حفاظًا على الوعود وتقديم التضحية للآخرين.

توقعات محمد فرعون لأصحاب على مستوى الحياة العملية

أخبار سارة تلوح فى الأفق فأنت على موعد للنجاح وسترى قريبًا ثمار تعبك تظهر فى الأجواء، من حولك يقدرون صمودك أمام الصعاب، تحرك بما يمليه عليك ضميرك نحو تحقيق الأهداف.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

ربما لم تجد الشريك الآن ولكن هو قريب منك، حاول أن تقترب من المحيطين منك ربما تجد من تبحث عنه، كن عقلانيا فى الاختيار ولا تتمنى الكمال أو المثالية فلكل شخصية عيوب ومميزات.

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مصر 365

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