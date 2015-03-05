أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 5/3/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 5/3/2015 حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 5/3/2015
تتمتع بشخصية جذابة ولديك حضور اجتماعى كبير، لديك القدرة على حل المشاكل بسهولة، والأيام المقبلة ستحمل إليك الكثير من التطورات فى محيط العمل ومفاجأة عاطفية وشخصيتك يظهر جمالها فى المواقف الإنسانية.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

الأيام المقبلة ستحمل لك المفاجآت السارة فى المحيط العملى، واليوم أنت على موعد مع خبر سارٍ ولكن تنصحك الأبراج بعدم تأجيل عمل اليوم للغد فأنت قد تخاذلت فى الأيام الماضية كثيرًا.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

يشتكى من الحبيب فأنت دائم الانتقاد لتصرفاته، أجعل لديك سعة من الصدر حتى تمر الأيام بسلام دون خلق للمشاكل والمتاعب، حاول علاج الأمور دون اللجوء للصدام ودع عنك النقاشات غير المثمرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى