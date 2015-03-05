حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 5/3/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

تتمتع بشخصية جذابة ولديك حضور اجتماعى كبير، لديك القدرة على حل المشاكل بسهولة، والأيام المقبلة ستحمل إليك الكثير من التطورات فى محيط العمل ومفاجأة عاطفية وشخصيتك يظهر جمالها فى المواقف الإنسانية.

الأيام المقبلة ستحمل لك المفاجآت السارة فى المحيط العملى، واليوم أنت على موعد مع خبر سارٍ ولكن تنصحك الأبراج بعدم تأجيل عمل اليوم للغد فأنت قد تخاذلت فى الأيام الماضية كثيرًا.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

يشتكى من الحبيب فأنت دائم الانتقاد لتصرفاته، أجعل لديك سعة من الصدر حتى تمر الأيام بسلام دون خلق للمشاكل والمتاعب، حاول علاج الأمور دون اللجوء للصدام ودع عنك النقاشات غير المثمرة.

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