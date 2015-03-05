حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 5/3/2015

يشتهر مواليد برج الميزان بالعفوية وحب الخير للآخرين، ولكن على الصعيد الآخر قد تضطرهم الظروف أحيانًا إلى تضخيم الأمور ما يجعل المشاكل التى يتعرضون لها تأخذ أكبر من حجمها فى حياتهم، تنصحهم الأبراج بموازنة أمورهم فى كل الأصعدة حتى لا تميل كفة الميزان.إعلان - Ads إعلان - Ads
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية
أنت إنسان مميز فى عملك ولكن تهمل بعض الجوانب الإنسانية ما يجعلك لا تبالى بالآخرين وهذا ليس من الأمور المحمودة لأنه يترك انطباعات سيئة عنك قد لا تبدو فيك تلك الصفات.
توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية
تبدو المشاكل مع الشريك فى الحياة فى طريقها للزوال واعترافك بالخطاء ووعدك بعدم تكراره يجعل موقفك قويًا، لا تتخاذل فى بذل بعض التضحيات فالحبيب يستحق منك ذلك حتى تكون الحياة مستقرة.