حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 5/3/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

يشتهر مواليد برج الميزان بالعفوية وحب الخير للآخرين، ولكن على الصعيد الآخر قد تضطرهم الظروف أحيانًا إلى تضخيم الأمور ما يجعل المشاكل التى يتعرضون لها تأخذ أكبر من حجمها فى حياتهم، تنصحهم الأبراج بموازنة أمورهم فى كل الأصعدة حتى لا تميل كفة الميزان.

أنت إنسان مميز فى عملك ولكن تهمل بعض الجوانب الإنسانية ما يجعلك لا تبالى بالآخرين وهذا ليس من الأمور المحمودة لأنه يترك انطباعات سيئة عنك قد لا تبدو فيك تلك الصفات.

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

تبدو المشاكل مع الشريك فى الحياة فى طريقها للزوال واعترافك بالخطاء ووعدك بعدم تكراره يجعل موقفك قويًا، لا تتخاذل فى بذل بعض التضحيات فالحبيب يستحق منك ذلك حتى تكون الحياة مستقرة.