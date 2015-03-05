توقعات الأبراج ليوم الخميس 5/3/2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

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رؤية ماغى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015

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حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 5/3/2015>أنت إنسان اجتماعى بطبعك وهذا ما يسبب لك الكثير من المشاكل فى بعض الأحيان، حاول أن تنتقى أصدقاءك، وابتعد عن مصادر الإزعاج منهم، فالأصدقاء الذين نحصل عليهم فى جميع المجالات علاقتنا بهم اختيارية وليست إجبارية.>الفترة المقبلة ستكون الأمور أكثر استقرارًا فى حياتك فأنت على بعد خطوات من تحقيق أحلامك المقبلة على الصعيد العاطفى والعملى، وستكشف لك الأقدار أنك كنت محقًا عندما ابتعدت عن مصادر الطاقة السلبية فهذا منحك هدوء أعصاب جعلك تكون أكثر إنتاجًا وتحملاً للمسئوليات، الشريك يحتاج منك القليل من الاهتمام والرعاية فقد أهملت فى حقه فى الأيام الماضية لكن ما زال الوقت مناسبًا لإصلاح العيوب.

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 5/3/2015

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

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على مستوى العلاقات العامة

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على مستوى الصحة

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>الحب الجديد فى حياتك يشعل الأجواء فرحة وسعادة، كن إيجابيًا مع الشريك وانس الماضى فدائمًا البدايات الجديدة تحمل معها عمر جديد، يعوضنا عن الماضى الذى فقدنا فيه معانى الجمال والسعادة، افتح قلبك للحياة فالقادم ممزوج بالفرحة.>أنت اجتماعى من الدرجة الأولى، تستطيع كسب أرض جديدة كل يوم، وبقليل من الجهد تكون محور الاجتماعات، الجميع يلتف حولك ليستضىء من إشراقة أفكارك وخبراتك كن حريصًا على تلك الصفة الجميلة التى تعيش داخلك.>اهتمامك بصحتك ومظهرك تكون دائمًا أفضل وعنوانًا لشخصيتك وترتيب أفكارك وحياتك، استمر فى طريقتك الصحية فى حياتك فهى رأس مالك عبر الأيام.

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 5/3/2015

على مستوى العمل والمال

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على مستوى الصحة

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على مستوى العلاقات العامة

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>خبيرة الأبراج ماغى فرح تحذر أصحاب برج الجوزاء من الانخراط فى المناقشات غير مجدية فأنت بحاجة أن تكون أكثر عقلانية حتى تصل إلى أهدافك، كن هادئًا عن الحديث من رئيسك حتى لا تفقد حقوق بسبب سرعة انفعالك.>تتعرض للكثير من المشاكل الصحية بسبب انفعالك الزائد والمستمر طوال الوقت حافظ على هدوء أعصابك واحصل على إجازة سريعة واسترخ حتى تستطيع أن تتابع أعمالك بشكل جيد.>عصبيتك الزائدة تضعك فى مواقف محرجة تسبب لك المشاكل كن هادئًا ومتعقلاً حتى لا تخسر الكثير ممن يحيطون بك، الشريك قد تؤذيه عصبيتك ولا يعبر عن ذلك لا تجعل حلم الآخرين وصبرهم عليك يجعلك تتمادى فى الأخطاء.

حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 5/3/2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

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توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

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>لا تجعل الحياة العملية تسرق حياتك فأنت تحب عملك بشدة ومخلص فى أدائك، كن متوازنًا فى جميع جوانب حياتك، يراك الأصدقاء فى العمل مركز الكون، لا تجعل ذلك يسرق وقتك أكثر، ويضفى ظلال سيئة على صحتك العامة.>يفاجئك اليوم الشريك بكثير من الأخبار السارة التى تحول مسار يومك وتضفى عليه لمسات من السعادة والبهجة، قابل ذلك الأمر بالمزيد من الشكر والعرفان بالجميل وحاول أن تسرع فى رد ذلك الموقف الجميل فالحب أخذ وعطاء.

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 5/3/2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

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>احذر من الانسياق خلف المشاكل والمناوشات التى لن تثمر عن جديد ولكن ستؤدى إلى نفاد طاقتك وضياع وقتك، عالج المشاكل بشكل من الحكمة والتروى للوصول للنتيجة المطلوبة.

لا تتعجل الأمور فالفشل يعتبر خطوة نحو طريق النجاح الذى ستصل إليه بالإصرار والعزيمة القوية.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

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>علاقاتك العاطفية بالشريك فى مهب الريح، لا تتوقع الأفضل فأنت قد خذلته كثيرًا فى الأيام الأخيرة، ما أدى إلى الكثير من الصدامات، ما زال هناك وقت لإصلاح الأمور.

حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 5/3/2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

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على مستوى الحياة العاطفية

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على مستوى العلاقات العامة

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>أنت إنسان تتمتع بقدر عالٍ من الإنسانية والكرم الأخلاقى لا تدع ذلك يفقدك سيطرتك على الأمور التى تتعلق بمسئوليتك العملية فتكون عرضة للعقاب أو اللوم قليل من الحزم سيجعل الأمور تسير بشكل أفضل.>كن أكثر وضوحًا مع الشريك ولا تخفى الحقائق فأنت تستمتع بلباقة فى الحديث وهدوء يجعلك تصل إلى ما تصبو إليه الصمت لن يفيدك كثيرًا، وسيجعل المشاكل تزيد بينكم.>حلول كثيرة تلوح فى الأفق للتغلب على مشاكل كثيرة تعرضت لها فى الآونة الأخيرة هذا سيجعلك فى حالة نفسية أكثر استقرارًا وهدوءًا.

حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 5/3/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

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توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

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>أنت إنسان مميز فى عملك ولكن تهمل بعض الجوانب الإنسانية ما يجعلك لا تبالى بالآخرين وهذا ليس من الأمور المحمودة لأنه يترك انطباعات سيئة عنك قد لا تبدو فيك تلك الصفات.>تبدو المشاكل مع الشريك فى الحياة فى طريقها للزوال واعترافك بالخطاء ووعدك بعدم تكراره يجعل موقفك قويا، لا تتخاذل فى بذل بعض التضحيات فالحبيب يستحق منك ذلك حتى تكون الحياة مستقرة

حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 5/3/2015

دائما يشار إليك بأصابع الاتهام بأنك شخص عنيد ولا تعبأ برأى الآخرين فى شخصيتك، كن أكثر مرونة واستفد من مميزات برجك فأنت من أكثر الأبراج حفاظًا على الوعود وتقديم التضحية للآخرين.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

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توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

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>أخبار سارة تلوح فى الأفق فأنت على موعد للنجاح وسترى قريبًا ثمار تعبك تظهر فى الأجواء، من حولك يقدرون صمودك أمام الصعاب تحرك بما يمليه عليك ضميرك نحو تحقيق الأهداف.>ربما لم تجد الشريك للآن ولكن هو قريب منك حاول أن تقترب من المحيطين منك ربما تجد من تبحث عنه، كن عقلانيًا فى الاختيار ولا تتمنى الكمال أو المثالية فلكل شخصية عيوب ومميزات.

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 5/3/2015

تتمتع بشخصية جذابة ولديك حضور اجتماعى كبير، لديك القدرة على حل المشاكل بسهولة، والأيام المقبلة ستحمل إليك الكثير من التطورات فى محيط العمل ومفاجأة عاطفية، شخصيتك يظهر جمالها فى المواقف الإنسانية

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

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توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

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>الأيام المقبلة ستحمل لك المفاجآت السارة فى المحيط العملى، واليوم أنت على موعد مع خبر سارٍ ولكن تنصحك الأبراج بعدم تأجيل عمل اليوم للغد فأنت قد تخاذلت فى الأيام الماضية كثيرًا.>يشتكى من الحبيب فأنت دائم الانتقاد لتصرفاته، أجعل لديك سعة من الصدر حتى تمر الأيام بسلام دون خلق للمشاكل والمتاعب، حاول علاج الأمور دون اللجوء للصدام ودع عنك النقاشات غير المثمرة.

حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 5/3/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

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توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

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>ستواجهك بعض المشاكل فى الأيام المقبلة لكنك قادر على أن تجتاز الأزمات، لا تحاول الضغط على أعصابك أكثر حتى لا تصاب بمشاكل صحية فكل شىء يستحق منك أن تصبر لتناله ولكن الوقت المناسب لم يحن.>تسوق إليك الأقدار الكثير من الأخبار السارة هذا اليوم على الصعيد العاطفى كن على قدر المسئولية فالشريك ينتظر منك الكثير لإدخال البهجة والسرور على حياتكم، قليل من العمل فى هذا الشأن سيجعلك أكثر سعادة.

حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 5/3/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

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توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

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>اليوم لديك الكثير من المشاكل التى تسوقها لك الأقدار وأنت ليس لك يد فيها تحمل القليل حتى تحصل مؤخرًا على الكثير، حاول أن تنال الدعم ممن يحيطون بك، ولا تخجل من طلب العون والمساعدة من الزملاء>يتفهم الشريك ما تمر به من مصاعب على المستوى العملى، فتكون الحياة أكثر هدوءًا واستقرارًا حاول أن تشعر الحبيب بمدى تقديرك لموقفة لك ودعمه لك حتى يستمر فى موقفة الإيجابى تجاهك.

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 5/3/2015

أنت شخص دائم القلق تجاه كل ما تقوم به تحلم بالكمال والمثالية ما يؤدى سلبًا على المحيطين بك، كن متعقلاً للأمور وهادئًا بشكل أكثر من ذلك، تدعمك الأبراج فى الفترة المقبلة فى تحقيق أحلامك وطموحك فأنتظر الأخبار السارة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

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توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

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>نجمك يعلو يومًا بعد يوم، ترى أحلامك تلوح فى الأفق وفى طريقها للتحقيق لا تدع طموحك يغلب على النواحى الإنسانية فى حياتك فتتحول إلى آله لا تشعر بمتاعب الأخريين فدائمًا خير الأمور الوسط.>ركود يسود الأجواء العاطفية بينك وبين الحبيب حاول أن تلقى بحجر التغير من جانبك وفاجأ الحبيب بترتيب رحلة للاستجمام واقتناص بعض الأوقات السعيدة فالحياة ليست كلها عمل وحسب، علينا من وقت للأخر شحن الجوانب العاطفية والروحانية فى حياتنا حتى يسودها بعض الدفء والحنان.