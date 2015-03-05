الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بالإفراج عن ضابطة أوكرانية لاعتبارات إنسانية

طالبت فديريكا موجيريني المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم بالإفراج عن ندزاده شافشينكو عضو البرلمان والضابطة بسلاح الجو الأوكراني والتي بدأت إضرابا عن الطعام داخل أحد السجون الروسية منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي.

ونقلت شبكة “أيه بى سي نيوز” الإخبارية الأمريكية عن مورجيني قولها “إن شافشينكو مضربة عن الطعام منذ 82 يوما وتواجه أخطارا دائمة تهدد صحتها يمكن أن تصل إلى حد الموت، الأمر الذى يسلتزم ضرورة الإفراج عنها لأسباب إنسانية”.

كانت إحدى المحاكم الروسية قد رفضت، في وقت سابق اليوم، الإفراج عن ضابطة بسلاح الجو الأوكراني، وذلك رغم إضرابها عن الطعام داخل السجن الروسي منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وذكرت شبكة “ايه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن هناك مخاوف من تردي الحالة الصحية للضابطة ندزاده شافشينكو “33 عاما” غير أن المسئولين الروس ينفون وجود أي خطر فوري على صحتها يسلتزم نقلها إلى مستشفى مدني.

كانت السلطات الروسية قد احتجزت شافشينكو في شهر يونيو الماضي بعد اتهامها بتقديم معلومات أسهمت في مصرع اثنين من الصحفيين الروس في هجوم بقذائف المورتر أثناء قيامها بتغطية القتال بين القوات الحكومية والعناصر الانفصالية شرق أوكرانيا التي تحظى بدعم من روسيا.

وتعتبر شافشينكو بطلة للمقاومة داخل أوكرانيا، حيث شاركت فى الحرب على العراق فضلا عن كونها واحدة من السيدات القلائل اللائى يعملن كقائدة طائرة في سلاح الجو الاوكراني ناهيك عن حصولها على عضوية البرلمان في بلادها.

> أ ش أ