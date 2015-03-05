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وزير الخارجية الكندي يطالب المجتمع الدولي بدور إيجابي في مواجهة ” داعش “

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وزير الخارجية الكندي يطالب المجتمع الدولي بدور إيجابي في مواجهة ” داعش “ وزير الخارجية الكندي يطالب المجتمع الدولي بدور إيجابي في مواجهة ” داعش “

طالب وزير الخارجية الكندي روبرت نيكلسون المجتمع الدولي بدور إيجابي في مواجهة الإرهاب الذي لن يتوقف عند رقعة جغرافية بعينها، وقال: إن “ملف النازحين والمساعدات الإنسانية هي ملفات للمجتمع الدولي بأسره، وأن الهجوم الذي تعرض له البرلمان الكندي قبل بضعة أشهر يثبت أن الإرهاب الذي لن يتوقف عند رقعة جغرافية معينة”.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري- خلال استقباله في منزله ببغداد مساء أمس الأربعاء لوزير الخارجية الكندي والوفد المرافق له- عن تقديره للدعم الكندي للعراق في مواجهة إرهاب تنظيم(داعش) الإرهابي على المستويين العسكري والإنساني.

وتوجه روبرت نيكلسون الليلة إلى أربيل حيث يلتقي اليوم الخميس رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، كما يزور وزير الدفاع التركي عصمت يلمز أربيل عاصمة بعد زيارته للعاصمة العراقية (بغداد).

أ ش أ

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