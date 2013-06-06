10 مهاجمين في سوق الانتقالات - إلي أين؟ وبكم؟

قلما تجد عددا كبيرا من النجوم قابلة للانتقال من ناد إلى أخر في موسم انتقالات واحد.. 2012-2013 استثناء.

صيف 2013 مشتعل بعدما أعلن عدد من امهاجمين رغبتهم في خوض تجربة جديدة أبرزهم واين روني، روبرت ليفاندوفسكي، جونزالو إيجوايين، لويس سواريز، وماريو جوميز.

أخرون مرشحون بشكل طبيعي للرحيل عن أنديتهم كونهم يستطيعون الانتقال إلى فرق قمة، مثل إديسون كافاني ملهم نابولي.

وهناك فئة ثالثة تعاني من مشاكل في أنديتها قد تدفعها للرحيل مثل إدين إدزيكو وكارلوس تيفيز وديفيد بيا.

ويقدم FilGoal.com الأسماء العشرة، والأندية التي تطاردها وتسعى للفوز بخدماتها:

روني

الفتى الذهبي لمانشستر يونايتد أشهر مهاجم في موسم الانتقالات الجاري، بعدما تقدم بطلب رسمي للرحيل عن معقل الشياطين الحمر.

روني لا يحب ديفيد مويس المدير الفني الجديد ليونايتد بسبب خلافات قديمة بين الطرفين في إيفرتون، وكذلك يرغب الفتى الذهبي للرحيل بسبب جلوسه بديلا لفترات لروبن فان بيرسي.

ويخطب باريس سان جيرمان ود اللاعب براتب كبير، على أمل أن يلعب روني بجوار زلاتان إبراهيموفيتش في فريق واحد.

ويسعى سان جيرمان لدفع 35 مليون يورو مقابل خدمات روني.

ليفاندوفسكي

واحد من البدلاء المحتملين لواين روني في مانشستر يونايتد، خاصة بعدما أعلن ليفاندوفسكي رسميا رغبته في الرحيل عن دورتموند.

لكن على يونايتد منافسة برشلونة الذي يدخل الصفقة بكل قوة من الناحية المالية لحسمها، وقد طلب دورتموند 30 مليون يورو.

ليفاندوفسكي لمع هذا الموسم بعدما قاد دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا وسجل 4 أهداف في مرمى ريال مدريد خلال مباراة واحدة. ما يفسر اهتمام الميرنجي به أيضا.

جوميز

سعي بايرن لضم ليفاندوفسكي يدفع ماريو جوميز للتمسك بالرحيل عن بايرن ميونيخ.

جوميز لاعب هداف، لكن في الوقت نفسه لا يملك مهارة أو قوة استثنائية.

لهذا تتباين الأندية الطامحة في الفوز بخدماته بين أندية كبرى تظن في نفسها القدرة على تطوير ماريو كتشيلسي، واخرى اقوى قوة وبالنسبة لها جوميز لاعب كبير مثل نابولي.

كافاني

ونابولي تحديدا يركز على ضم جوميز ويقود السباق في ظل احتمالية رحيل نجمه الأول.. إديسون كافاني.

الشرط الجزائي في عقد كافاني يبلغ 62 مليون يورو، والصفقة لن تتم إلا برقب يوازي أو يقترب جدا من هذا المبلغ.

لهذا يقدم كل ناد ما لديه من حلول لتضييق المسافة بين ما يطلبه نابولي ويستطيع النادي دفعه، سيتي يعرض ادزيكو كحل تبادلي وريال مدريد يقدم خوسيه كاييخون.

من جانبه، كافاني يحلم بريال مدريد، في حين أن مانشستر سيتي وتشيلسي يحلمان به.

تشيلسي يدخل السباقين، كافاني وجوميز.. وينتظر أن يفوز بمهاجم له صفات بدنية تعيد أمجاد ديدييه دروجبا.

ادزيكو

وتؤكد الصحف البريطانية أن ادزيكو يحتل المركز رقم 3 في أولويات تشيلسي، بعد كافاني ثم جوميز.

ادزيكو يجلس بديلا في سيتي، وبالتالي يرغب في الرحيل.. ويحاول النادي الإنجليزي استغلاله في أي صفقة تبادلية، خاصة فيما يخص كافاني.

فيورنتينا يخطب ود ادزيكو، إنتر ميلان يتابع، كذلك تشيلسي وأرسنال.

ديفيد بيا

أرسنال تحديدا يبحث عن مهاجم في سوق الانتقالات له صفات خاصة، لاعب جيد وفي الوقت نفسه لا يكلف مبالغا تتخطى حاجز الـ20 مليون يورو.

هذه الصفات تتواجد في ديفيد بيا الذي يرغب في الرحيل عن برشلونة بعدما بات حبيسا لمقاعد البدلاء، وزاد موقفه صعوبة بقدوم نيمار.

ديفيد بيا يملك المهارة التي تجعله يتحرك خارج منطقة الجزاء وتحديدا في الجانب الايسر، وخبرة الهداف وتقنياته.. ما يجعلانه مؤهلا لإعادة أمجاد هنري في أرسنال.

ويتنافس أتليتكو مدريد وسيتي مع أرسنال على خدمات بيا.

ايجوايين

منافسة سيتي وأتليتكو لأرسنال جعلت النادي اللندني يستعد بخطة بديلة، وهي تحمل اسم جونزالو إيجوايين مهاجم ريال مدريد.

ايجوايين قرر الرحيل بعدما هاجمه جمهور ريال مدريد وأطلق صافرات استهجان تجاهه.

ويبدو أرسنال ويوفنتوس الأوفر حظا لضمه، بعدما تقدم كل منهما بعرض يبلغ 20 مليون يورو، ويطلب ريال مدريد في المقابل 30 مليون يورو.

وتذكر صحيفة أس أن الصفقة قد تنتهي بـ22 مليون يورو مع إضافات ترفعها إلى 25 مليون يورو.

سواريز

رحيل إيجوايين يترك كريم بنزيمة وحيدا في هجوم ريال مدريد.. وبالقطع يحتاج الميرنجي لمساعدة من لاعب أخر.

في البداية كانت التقارير تشير لاهتمام ريال مدريد بجلاده ليفاندوفسكي، وكذلك باللاعب الذي يحلم بألوان الميرنجي كافاني.

لكن بعد ذلك اتضح أن الهدف الاول لريال مدريد في موسم الانتقالات من المهاجمين هو لويس سواريز.

سواريز يرغب في الرحيل، وليفربول متمسك بـ50 مليون يورو وبأن يتقدم اللاعب بطلب رسمي لترك النادي الإنجليزي الشهير.

تيفيز

ويحضر ليفربول نفسه للحظة رحيل سواريز، بالتفاوض مع كريستيان بنتكي وأيضا كارلوس تيفيز.

تيفيز يرغب في الرحيل وسط رغبة كبيرة من أندية موناكو ويوفنتوس وليفربول في الفوز بخدماته.

كاسانو

ومشروع موناكو تحديدا يحمل الكثير من القدرات المالية العالية التي تساعده على التقدم بسرعة.

فبعد أيام من ضم راداميل فالكاو، ارتبط اسم النادي الفرنسي بشائعات مع كاسانو نجم إنتر ميلان وتيفيز.

النادي الفرنسي يحاول الفوز بخدمات أحدهما لمساعدة فالكاو على النبوغ في الموسم المقبل، مع ديفيد بيا وواين روني في الحسبان أيضا.