ضبط 42 مخالفة تموينية خلال شهر فبراير السويس

تمكنت مديرية التموين بالسويس خلال شهر فبراير الماضي من ضبط 42 مخالفة بالأسواق ما بين اإحباط تهريب دقيق ومواد بترولية ومخالفات فى بيع السلع الغذائية بالاسواق.

قال مجدى عبد العال وكيل وزارة التموين بالسويس إن الرقابة التمونية وجميع مفتشي التموين فى الأدارات المختلفة تمكنوا خلال ديسمبر من ضبط 1 محضر بيع أزيد من السعر و 8 شهادة صحية و2 حصول على حصة تموينية بدون وجه حق و1 حصول على فروق أسعار بدون وجه حق.

أضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة فى تصريحات خاصة أنه تم ضبط 4 مخالفات أنتاج دقيق بلدي 82 % غير نطابق للمواصفات و2 أنتاج أرز طبيعي 2 ارتفاع نسبة الكسر و 1 مخالفة أنتاج ارز طبيعي غير مطاب للمواصفات وغير صالح للاستهلاك.

تابع أنه تم ضبط 10 محاضر لمحلات لعدم وجود شهادة صحية و 3 سلع غير مطابقة للمواصفات و14 محضر لعد اعلان اسعار السلع و 2 سلع مجهولة و2 عرض لحوم طازجة للبيع مكشوفة و9 أقامة أوكازيون بدون تصريح ومحضر واحد لكتابة لافتات باللغة الانجليزية ومحضر بيع البان بدون ترخيص.