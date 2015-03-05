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ضبط “بروسلى” وبحوزتة 31 قطعة لمخدر الحشيش ببورسعيد

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ضبط “بروسلى” وبحوزتة 31 قطعة لمخدر الحشيش ببورسعيد ضبط “بروسلى” وبحوزتة 31 قطعة لمخدر الحشيش ببورسعيد

كتب : جمال نوفل

تمكن الملازم اول محمد الشربينى – ضابط مباحث قسم شرطة الزهور بمديرية امن بورسعيد من ضبط الشقى الخطر محمد محمد إسماعيل – شهرته (بروسلى) ـ مقيم دائرة الزهور (مسجل جنائياً سرقات عامة ) أثناء قيامة بترويج مخدر الحشيش على عملائة بمنطقة عمرو بن العاص نطاق حى الزهور .

كان المتهم يستقل دراجة بخارية لترويج المخدرات و وبحوزته عدد (31) قطعة لمخدر الحشيش “بقصد الإتجـــار” ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض “كتر” .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه علي ذمة القضية

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