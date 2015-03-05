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ناصر القصبي يطالب بتكريم الفنانين

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ناصر القصبي يطالب بتكريم الفنانين ناصر القصبي يطالب بتكريم الفنانين

الأربعاء 04-03-2015 02:00

على غرار تكريم نجوم الفن المصري من قبل الدولة، غرد الفنان السعودي ناصر القصبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجهاً رسالة إلى هيئة البريد بشكل خاص بأهمية الاهتمام برواد الفن في المملكة في جميع المجالات سواء الفنية أو الرياضية أو الأدبية، وذلك مثلما يحدث في دولة التي تكرم نجومها، وكان آخر تكريم إصدار طابع بريد يحمل صورة الفنانة فاتن الحمامة تكريماً لها.

وغرد القصبي على حسابه قائلاً: "أعلن البريد المصري أمس أنه سيصدر طابع بريد لتكريم الراحلة فاتن حمامة، صورة مع التحية للبريد السعودي روادنا في الأدب والفن والرياضة! "

يشار إلى أن الفنان ناصر القصبي طالب عبر حسابه وزير التعليم عزام الدخيل بإدخال فنون المسرح إلى المدارس بعد أن جاء تصريح الدخيل مؤخراً بأن الرياضة سيكون لها مستقبل داخل المدارس والجامعات، حيث غرد القصبي قائلاً: "الدكتور عزام الدخيل يصرح بأن مستقبل الرياضة في المملكة سيبدأ من المدارس والجامعات، كمل جميلك يا دكتور وابدأ بالمسرح".

وذكر المتابعون للفنان ناصر القصبي أن من الضروري السعي إلى مخاطبة المسؤولين لإظهار الفن السعودي على نطاق واسع وبصورة مميزة واكتشاف المواهب الجديدة، فالفن من العلامات الهامة في إيصال صورة المجتمع والشعب السعودي إلى العالم أجمع.

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سيدتي

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