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لهذه الأسباب منع عاصي الحلاني التقاط الصور في عزاء شقيقه

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لهذه الأسباب منع عاصي الحلاني التقاط الصور في عزاء شقيقه لهذه الأسباب منع عاصي الحلاني التقاط الصور في عزاء شقيقه

الأربعاء 04-03-2015 17:16

منع الفنان عاصي الحلاني الكاميرات من الدخول إلى منزله حيث يستقبل العزاء في شقيقه الشاب علي الذي رحل قبل أيام، حيث طلب مدير أعماله ماجد الحلاني بلطف من المدعويين عدم التقاط أية صورة، بناءً على طلب عاصي الذي رفض أن يتحوّل العزاء إلى مناسبة فنية يتسابق فيها الفنانون على التقاط الصور.
وكان عاصي قد عانى من تطفّل بعض الصحافيين أثناء دفن والدته، حيث التقطت صور من الدفن، ومنها صور لعاصي وهو يبكي على قبر والدته، الأمر الذي استفز الفنان ودفعه إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تطفل أي كاميرا على حزنه وحزن أسرته، وتحويل عزاء شقيقه إلى مناسبة استعراضية.

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سيدتي