إليسا ترد بصورة على اتهامها بالغيرة من دنيا سمير غانم

قامت الفنانة إليسا يوم الاثنين الماضي بنشر صورة لها مع راغب علامة على حسابها الخاص على الفايسبوك للإعلان عن اقتراب موعد برنامج "أكس فاكتور".

الصورة استفزت محبي الفنانة دنيا سمير غانم الذين رأوا أن إليسا تهمّشها بحذف صورتها رغم أنها زميلتها في لجنة تحكيم البرنامج.

وكتب البعض تعليقات قاسية ذهب بعضها إلى وصف إليسا بالخمسينية التي تغار من فتاة في عمر ابنتها، فما كان من الفنانة إلا أن قامت ببادرة طيبة، ونشرت اليوم صورة تجمعها براغب ودنيا لترد بطريقة غير مباشرة على كل من اتهمها بالغيرة من دنيا.