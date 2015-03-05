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دنيا بطما لـ"سيدتي نت": أرغب في الإنجاب..وزوجي أفضل هدية في حياتي"

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دنيا بطما لـ"سيدتي نت": أرغب في الإنجاب..وزوجي أفضل هدية في حياتي" دنيا بطما لـ"سيدتي نت": أرغب في الإنجاب..وزوجي أفضل هدية في حياتي"

الأربعاء 04-03-2015 22:27

كشفت الفنانة دنيا بطما لـ"سيدتي" أنها ترغب في الإنجاب بعد علاقة زواجها التي وصفتها بالرائعة بمحمد الترك.
وعلى هامش إحيائها حفل خيري بمدينة تطوان المغربية، خصص ريعه لفائدة الأطفال المتخلى عنهم، قالت دنيا وهي تتحدث لـ"سيدتي" "إن مسألة الإنجاب بيد الله، وأنا ومحمد نرغب في إنجاب طفل أو طفلة يضيف حباً أكثر إلى حياتنا"، وتابعت: "أفضل هدية قدمت لي في حياتي هو زوجي محمد الترك الذي أكن له كل الحب وهو الأمر الذي ينعكس على أغنياتي المليئة بالحب والتعبير عن الأحاسيس الجميلة"، وأضافت أن الفنانة التي تعيش قصة حب تؤدي أغنياتها بحس مرهف.
ورداً على سؤال "سيدتي" بخصوص الخلاف بين خلافها مع طليقة زوجها وعن تبادل الاتهامات بينهما، قالت دنيا وهي تضحك: "ترفعت عن تلك التفاهات، المهم أن محمد اختارني أنا".

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سيدتي