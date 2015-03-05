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سونام كابور تتحسن وهذا ما صرحت به العائلة حول مرضها

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الأربعاء 04-03-2015 22:54

بعد تلقيها العلاج اللازم داخل مستشفى Sterling في مدينة Mumbai الهندية، بدأت النجمة العالمية Sonam Kapoor تتعافى من مرض إنفلوانزا الخنازير الذي تم تشخيص إصابتها به خلال الأسبوع الماضي.

وقد أعلن هذا الأمر الممثل Arjun Kapoor إبن عم Sonam من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، جاء فيها: إلى كل الذين يسألون عن Sonam، هي تتحسن تدريجياً.. شكراً لإهتمامكم.

ومن جهته، أكد والدها Anil Kapoor أنها ستبقى لأيام تحت المراقبة، على أن تغادر المستشفى الأسبوع المقبل، إذا وافق الأطباء على ذلك.

هذا وكانت Kapoor البالغة من العمر 29 عاماً ، قد شعرت بإرتفاع في الحرارة وإلتهاب في الحلق، خلال وجودها في Rajkot من أجل تصوير مشاهدها في فيلم Prem Ratan Dhan Payo الجديد الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم العالمي Salman Khan.

يشار إلى أن الممثلة Sonam Kapoor إكتشفت إصابتها بمرض إنفلوانزا الخنازير بعد إجراء تحاليل دم، إثر شعورها بالعوارض المذكورة.

 

 

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