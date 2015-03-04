بالفيديو .. رجال أعمال عرب وأجانب يدعون للاستثمار بمصر في برومو عن المؤتمر الاقتصادي

دعا رجال أعمال عرب وأجانب مستثمروا العالم الى استثمار أموالهم في مصر .

ودعا رجل الأعمال نجيب ساويرس مستثمري العالم إلى ضخ أموالهم في الاقتصاد المصري لدعم القاهرة .

وقال ساويرس في مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي إن مصر مستعدة لإستقبال استثمارات رجال الأعمال ويوجد بها فرص كثيرة للإستثمار في القطاعات الصناعية والخدمية مثل وسائل المواصلات .

وأكد ساويرس أن قناة السويس الجديدة ستجذب أهتمام المستثمرين وستكون مصدرا لعديد من المشروعات التي تحمل العملة الاجنبية لمصر .

وطالب رجل الأعمال خالد البابطين الحكومة المصرية بإصدار التشريعات وإصلاح النظام الضريبي من أجل جذب المستثمرين مؤكدا أن مصر ذات موقع جغرافي ممتاز.

فيما قال المدير التنفيذى لشركة “تويوتا تسوشو” اليابانية أن الأستثمار في مصر يحقق عوائد كبيرة كما نقل أحمد هيكل مؤسس شركة القلعة (سيتادل المالية) للاستشارات المالية أن رجال الاعمال أكدوا له أن مصر من اعلى الدول التي يحقق بها المستثمرين أربح مالية.

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