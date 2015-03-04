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مدير أمن الأقصر يتفقد الخدمات الأمنية بمدينة إسنا‎

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مدير أمن الأقصر يتفقد الخدمات الأمنية بمدينة إسنا‎ مدير أمن الأقصر يتفقد الخدمات الأمنية بمدينة إسنا‎

مدير امن الاقصر2

تفقد اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر الخدمات الأمنية المعينة بمختلف الأكمنة والمنشآت الهامة والحيوية بمدينة إسنا جنوب المحافظة للإطمئنان علي مدي يقظة الضباط والجنود .

كما تفقد مدير أمن الأقصر بصحبة اللواء محمد المسمارى مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب المنافذ الحدودية للمديرية والتمركزات داخل مدينة إسنا للوقوف على مدى قيام القوات بالعملية التأمينية وحسن الانتظام في الخدمة لمواجهة كافة التحديات الأمنية في الفترة الراهنة.

وتفقد أيضا مدير أمن الأقصر تأمين قناطر إسنا الجديد والهويس الملاحى ،وشدد على ضرورة اليقظة وتزويد الحراسة خاصة أمام الأحواض داخل الهويس لتأمين الباخرة أثناء الدخول والخروج من الحوض الملاحي، ثم تفقد الحراسة داخل منطقة محولات إسنا التى يوجد بداخلها شبكات الضغط العالى لتغذية المدينة والقري.

واستمع مدير الأمن إلى الجنود والأفراد المكلفين بحراسة المكان،مؤكداً على أهمية احترام حقوق الإنسان و حسن التعامل مع المواطنين مع تطبيق القانون بكل حسم و حزم.

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