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المحمدي: كوبر؟، زملائي في هال يعلمونه جيدا

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المحمدي: كوبر؟، زملائي في هال يعلمونه جيدا المحمدي: كوبر؟، زملائي في هال يعلمونه جيدا

أشاد النجم المصري أحمد المحمدي بالأرجنتيني هيكتور كوبر والذي استقر عليه اتحاد كرة القدم المصري من أجل قيادة منتخب الفراعنة، مؤكدا أن زملائه في هال سيتي يعرفونه جيدا.

المحمدي والذي يعد من المحترفين القلائل الذين يلعبون لمنتخب ، أكد أن كوبر مدرب كبير وتاريخه شاهدا على ذلك.

قال المحمدي في تصريحات لإحدى القنوات الرياضية المصرية:"زملائي في هال يعلمون كوبر جيدا ويشيدون به".

وأضاف"لقد درب عمالقة في كرة القدم مثل جابرييل باتيستوتا وخافيير زانيتي.. لديه خبرة كبيرة جدا، ويستطيع التعامل مع النجوم".

وكان اتحاد الكرة المصري قد اتفق مع كوبر شفهيا على تدريب ، وسيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة.

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فيديو اليوم السابع

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