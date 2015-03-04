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اتحاد الكرة يحدد بنود التفاوض مع وكيل كوبر

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اتحاد الكرة يحدد بنود التفاوض مع وكيل كوبر اتحاد الكرة يحدد بنود التفاوض مع وكيل كوبر

يعقد وفد من اتحاد الكرة اجتماعا مع وكيل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الجديد لمنتخب للاتفاق على بعض البنود التعاقدية.

وأوضح إيهاب لهيطة عضو اتحاد الكرة أن وكيل كوبر يصل القاهرة مساء اليوم، وسيعقد جلسة معه في الرابعة مساء غد الخميس.

وحدد لهيطة في تصريحات تليفزيونية ثلاثة بنود سيناقشها مع وكيل المدرب الأرجنتيني، مثل السكن والإعاشة وموقف مساعديه الأجانب.

وأضاف: "أعتقد أن من حق هيكتور كوبر أن ننقل لوكيله صورة كاملة عن الكرة المصرية قبل حضوره لتوقيع العقود".

وأتم: "إذا سارت الأمور بسلاسة، سيتواجد هيكتور كوبر في القاهرة خلال ٤٨ ساعة".

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