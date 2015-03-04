بالفيديو - حمودي يسجل هدفا لبازل من صناعة النني في كأس سويسرا

سجل أحمد حمودي جناح بازل هدفا لفريقه ضد مونسينج في كأس سويسرا يوم الأربعاء.

وحل بازل ضيفا على الفريق الذي يلعب في الدرجة الثالثة ضمن مباريات ربع نهائي المسابقة.

ويلعب محمد النني في مركز لاعب الوسط المدافع، بينما يلعب حمودي كجناح.

حمودي أهدر فرصة سهلة في الدقيقة الثالثة إثر انفراده بحارس المرمى، قبل أن يعوض ذلك في الدقيقة الثالثة بهدف.

محمد النني رفع كرة طولية داخل منطقة الجزاء لمسها إمبولو لحمودي برأسه فراوغ الحارس وسجلها.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بازل 5-0.

جدير بالذكر أن لاعب المقاولون العرب السابق يشارك بصفة مستمرة، بينما يلعب جناح سموحة السابق على فترات.

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