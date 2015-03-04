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نجم يوفنتوس السابق: صلاح لاعب أحب تواجده في فريقي

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نجم يوفنتوس السابق: صلاح لاعب أحب تواجده في فريقي نجم يوفنتوس السابق: صلاح لاعب أحب تواجده في فريقي

أشاد مدافع يوفنتوس السابق أليسيو تاكيناردي بمحمد صلاح جناح فيورنتينا، مؤكدا أنه يحب تواجد لاعب مثله دائما في فريقه.

يوفنتوس يستضيف فيورنتينا مساء الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، ولذلك تحدث مدافع البيانكونيري السابق عن صلاح.

وبدأ لاعب الإيطالي السابق حديثه لإذاعة "راديو بلو" قائلا:"صلاح لاعب استثنائي".

وأضاف"هو لاعب أحب تواجده دائما في فريقي، فهو يستطيع أن يلعب أكثر من دور مع الفريق، ويستطيع التفوق على الخصوم في المباريات".

ولا تعد هذه هي الإشادة الأولى باللاعب المصري، إذ سبق تاكيناردي زملاء صلاح في فيورنتينا، بالإضافة إلى نجوم الفيولا السابقين.

يذكر أن صلاح شارك في ست مباريات مع الفيولا عقب انتقاله مطلع الشهر الماضي معارا من تشيلسي، سجل فيهم أربعة أهداف، وصنع آخر.

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