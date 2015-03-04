الحضري: مازلت أحلم باللعب في كأس العالم

أكد عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي أن لديه طموحات عديدة مع كرة القدم، رغم بلوغه 42 عامًا.

وقال الحضري: "طموحاتي لا تتوقف، فأنا جعان كرة قدم، وأريد المشاركة في أكبر عدد من المباريات والتدريبات والبطولات".

وأضاف: "أتمنى الوصول لكأس الأمم الأفريقية مجددا، لأننا لو تأهلنا لهذه المسابقة، سنفوز بها كالمعتاد".

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "لا زلت أحلم بالمشاركة في كأس العالم".

وواصل"السد العالي": "مشكلة هذا الجيل أنه لا يعرف ماذا يريدون، ويجب عليهم إدراك أن الكرة المصرية تدخل مرحلة أكون أو لا أكون في السنوات الثلاثة القادمة".

وأشار حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق إلى أن المنتخب تنتظره مباريات حاسمة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم خلال فترة قصيرة.

وأتم الحضري رسالته للجيل الحالي: "لا بد أن يكون لديهم طموح لرفع اسم بلدهم، والتطلع للاحتراف بأندية كبيرة، فما المانع أن تلعب كأس العالم وسنك 23 عامًا؟".