الحضري: لا أعرف التمرد.. الكرة لا تخدم إلا من يصونها

نفى عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي أنه ادعى الإصابة للضغط على إدارة ناديه للحصول على المستحقات المتأخرة.

وأوضح الحضري: "لا أعرف التمارض طوال مشواري، لأنني أصون الكرة وأخاف عليها، حتى تخدمني في الحفاظ على مستواي أطول فترة ممكنة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتلقى العلاج للعودة للتدريبات بجدية للانتظام في معسكر الفريق استعدادًا لعودة الدوري".

وأشار إلى أن أزمة المستحقات المتأخرة له انتهت بعد جلسة مع رئيس النادي محمد أبو السعود، وطارق يحيى المدير الفني للفريق.

وقال الحضري: "كان يتبقى لي مستحقات متأخرة لمدة سبعة أشهر".

وأتم "السد العالي": "لا أبتعد عن الملاعب إلا للشديد القوي، ولا يمكن أن أتمرد على الكرة، لأنها من صنعت شهرتي".