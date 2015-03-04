محافظ أسوان يعلن عن استثمارات بـ 12 مليار جنيه وتوفر 14 ألف فرصة عمل

أكد اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، أن أسوان أصبحت الآن منطقة جذب استثمارى، وأيضًا هى فى بؤرة اهتمام الدولة والحكومة، وخاصة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على إقامة أكبر مجمع للأسمدة الفوسفاتية بالسباعية شرق باستثمارات 12 مليار جنيه ستوفر معها 14 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، وهو الذى يتواكب مع حدوث انتعاشة فى الحركة السياحية من خلال استقبال المحافظة لـ3 رحلات شارتر من مدن الصين لأسوان مباشرة تضم حوالى 250 ألف سائح صينى.

> جاء ذلك خلال كلمة محافظ أسوان التى ألقاها فى افتتاح المؤتمر العلمى الدولى الأول الذى تنظمه جامعة أسوان على مدار يومين تحت عنوان “رؤية استراتيجية قومية لهندسة وبناء الاقتصاد القومى” والذى حضره رضا عبد السلام محافظ الشرقية، وجيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة، صابر عمارة وكيل جهاز التنظيم والإدارة، وكوكبة لامعة من العلماء والخبراء الاقتصاديين بمصر.

وأشار مصطفي يسري بأن إنعقاد هذا المؤتمر البناء يهدف من أجل نماء وتنمية مصر على المستوى القومى، وأيضاً أسوان على المستوى المحلى ، وهو يأتى فى توقيت غاية فى الأهمية تواكباً مع انعقاد المؤتمر الإقتصادى الدولى بشرم

> الشيخ خلال هذا الشهر.

وتابع محافظ أسوان بأن فاعليات المؤتمر العلمي الدولي الأول سيكون بمثابة خطوة هامة نحو استثمار كافة مقوماتنا وإمكانياتنا لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ، مشيداً بطلاب كلية التجارة بجامعة أسوان الذين يقدمون أبحاث ودراسات تمثل فكر ورؤية الشباب فى بناء اقتصاد وطنهم، بجانب خبرة وعلم هذه القامات من القيادات والعلماء والمفكرين ليساهم كل ذلك فى تحقيق أمالنا وطموحاتنا التي طالما حلمنا بها بعد نجاح ثورتي 25 يناير و 30 يونيو ، ولتتحول إلى مكتسبات حقيقية وملموسة على أرض الواقع.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد القادر محمد نائب رئيس جامعة أسوان بأن فاعليات المؤتمر ترتكز علي عقد 8 جلسات علي مدار اليومينوتتضمن المحاور الرئيسية التي يشتملها المؤتمر العلمي والتي تتمثل في رؤية جديدة نحو تحديث العنصر البشري بما يتلائم مع طبيعة المرحلة ، مع تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والتغيير المنشود لدور الدولة كأساس لوضع مصر على خريطة المصالح العالمية ، واعتبار النقل قاطرة الاقتصاد وأهمية وضع استراتيجية شاملة للنقل تراعى الاستفادة من موقع مصر العبقرى.

وأوضح بأن هناك اهتمام بدور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في النهضة الصناعية لمصر وعرض فلسفه سياسية متطورة لتحقيق الأمن القومى والاستراتيجى المصرى ، والاتفاقات الثنائية مع الدول المختلفة لتشجيع الاستثمارات فى مصر ، بجانب الدور المنوط بالمشرع فى ظل الرؤية الاستراتيجية القومية مصر للتحديث ، وأهم التشريعات والقوانين التى يتعين تعديلها او اصدارها لتحيق الاستراتيجية القومية لمصر.