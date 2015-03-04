عبدالعاطي : أكثر من 60 دولة و20 منظمة دولية أكدت مشاركتها بمؤتمر بشرم الشيخ

قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم الخارجية، إن لقاء الوزير سامح شكري ، برئيس السودان عمر البشير، تناول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحاً أن وزير الخارجية قدم الشكر للسودان على دعوتها للتعاون مع مصر بشأن حقها في المياه.

وأضاف عبدالعاطي خلال مداخلة تليفونية لـ”الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل أن وزارة الخارجية تتواصل مع الدول التي تم توجيه الدعوة لها لحضور مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن أكثر من 60 دولة، و20 منظمة دولية أكدت مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في شرم الشيخ، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من الدول العربية والإفريقية، أكدت مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي.

كما قال عبدالعاطي إن مدير صندوق النقد الدولي والممثلة العليا للاتحاد الأوربي أكدا حضورهما المؤتمر الاقتصادي.