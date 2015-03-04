مقتل 11 تكفيريًا وتدمير بؤر إرهابية فى حملة أمنية شمال سيناء

كثفت الأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات اليوم الأربعاء جهودها اليومية لضبط الخارجين عن القانون ومثيري الشغب وضبط البؤر الإجرامية والمتهمين في العديد من القضايا المختلفة.

ففي العريش، أسفرت الحملة الأمنية الموسعة جنوب الشيخ زويد ورفح عن مقتل 11 تكفيريًا، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تستخدمها هذه العناصر كقواعد نطلاق لتنفيذ هجمتها الإرهابية وسيارة و5 دراجات بخارية بدون أرقام أو لوحات معدنية، كما تم تدمير 3 مزارع كانت تستخدم كوكر لتجمع التكفيريين، علاوة على تدمير مخزن وقود خاص بتلك العناصر.

وفي سياق آخر، صرح مصدر بمديرية أمن شمال سيناء بأنه تم إزالة 118 حالة إشغال طريق وضبط وتحرير 5 محاضر باعة جائلين و6 محاضر أشغال طريق ومحضري بيئة وقضيتين تموينيتين، وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية.

من جهة أخرى، في مجال ضبط قضايا التموين تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالإشتراك مع إدارة تموين العريش من ضبط قضيتين تموينيتين لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، حيث تم تحرير محاضر بهما وإحالتهما إلى الجهات المعنية.

وفي بورسعيد، تمكنت آلإدارة العامة لمكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية للجمارك برئاسة العميد محمد القفاص من ضبط كمية من أقلام الليزر والسجائر الإلكترونية داخل حاوية قادمة من الصين وبضائع متنوعة، حيث تبين احتوائها على أصناف محظور دخولها إلى البلاد، وشملت المضبوطات 875 قلم ليزر بالشاحن والبطارية، و80 سيجارة إلكترونية بالإضافة إلى 30 علبة سائل نكهات للسيجارة.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة، والعرض علي النيابة للتحقيق.

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