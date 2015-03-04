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أمين المستثمرين العرب : المؤتمر الاقتصادي نجح قبل أن يبدأ .. وعروض الاستثمار تنهال علينا‎

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أمين المستثمرين العرب : المؤتمر الاقتصادي نجح قبل أن يبدأ .. وعروض الاستثمار تنهال علينا‎ أمين المستثمرين العرب : المؤتمر الاقتصادي نجح قبل أن يبدأ .. وعروض الاستثمار تنهال علينا‎

السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب

أكد السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن المؤتمر الإقتصادي نجح قبل أن يبدأ، والدليل أنه غارق في عروض الإستثمار التي تنهال عليه يومياً، لافتاً أن السبب وراء ذلك يرجع لدعم العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، وايضا دعم الإمارات، والكويت.

وأضاف “بيومي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى سلمان في برنامج “ في يوم” على فضائية “دريم2″، مساء اليوم، أن المؤتمر كامل العدد، لدرجة أنه لا يوجد مكان لاتحاد المستثمرين العرب، وغرفة التجارة المصرية البريطانية.

وأشار أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إلى أنه لا يشغله توقيت إصدار قانون الاستثمار، لأنه ببساطة ممكن أن يروج لفكرة عدم إصدار القانون في المؤتمر، ويقنع المستثمرين أنه تم تأجيل إصدار القانون لحين طرحه عليهم وأخذ ملاحظاتهم عليه قبل إقراره في صورته النهائية.

وشدد “بيومي” على أهمية الموازنة في قانون الاستثمار بين أطراف المصالح اللاعبة في ساحة الاستثمار، موضحاً أن أهمية إقرار مجلس النواب قبل البرلمان، كانت تكمن في أن الدولة إذا أرادت أن تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي من أجل الإستثمار، فإننا بحاجة لبرلمان للتصديق على هذا القرض، لأن ذلك إلتزام على مصر.

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