الصحة : ارتفاع عدد المصابين بحريق قاعة المؤتمرات إلى 40 مصاب

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحريق اليوم بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر أسفر عنه إصابة 40 شخصاً،مؤكداً أنه لا يوجد إصابات خطيرة.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة تليفونية لبرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك 30 مصاباً تم إسعافهم مباشرة و10 دخلوا المستشفى منهم 5 خرجوا بالفعل والـ5 الآخرين باقين في المستشفى للتأكد من حالتهم فقط.

وأوضح المتحدث باسم الصحة أن الوزارة أرسلت 35 سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقلوا المصابين، مشيراً إلى أن وزير الصحة عقد غرفة الأزمات لمتابعة تطورات الحادث والاطمئنان على حالة المصابين.