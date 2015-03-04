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عبدالنور : قانون الاستثمار يوفر التوازن بين حوافز الدولة والقوانين المنظمة

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عبدالنور : قانون الاستثمار يوفر التوازن بين حوافز الدولة والقوانين المنظمة عبدالنور : قانون الاستثمار يوفر التوازن بين حوافز الدولة والقوانين المنظمة

منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة

قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة، إن مجلس الوزراء وافق اليوم على قانون الاستثمار،مضيفاً “ولادته كانت متعثرة”.

وأضاف عبدالنور خلال مداخلة تليفونية لـ”الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، أن القانون شارك فيه جميع المسؤولين والوزراء وكافة الأطراف الحكومية والمجتمع العامل في مجال الاستثمار سواء اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية.

وأوضح أن الموافقة على القانون خطوة عظيمة ولا يوجد تخوفات من هذا القانون،مشيراً إلى أن القانون يوفر الحوافز العامة إضافة إلى الاتساق مع باقي القوانين ذات الصلة مما يؤدي إلى التوازن بين الحوافز التي تمنحها الدولة والقوانين المنظمة.

وأكد وزير الصناعة أن ستساهم في تدريب العمال لتأهيلهم لسوق العمل،مشيراً إلى أن هناك 22 مشروع صناعي ستتقدم به الحكومة إلى مجلس الوزراء خلال أيام لعرضها بالمؤتمر المؤتمر الاقتصادي.

وأوضح منير فخرى عبدالنور أن الهدف من المؤتمر استعادة ثقة المستثمر الأجنبي في ، وإثبات جدية مصر ورغبتها في الإصلاح.

وتعليقاً على الحريق بأرض المعارض اليوم في مدينة نصر، قال منير فخري عبدالنور إنه لم يتم حصر خسائر حريق قاعة المؤتمرات حتى الآن.

ونفى عبدالنور أن تكون الخسائر ،قد وصلت إلى 300 مليون جنيه.. مؤكداً أن سيفتتح غداً مؤتمر للجلود بقاعة المؤتمرات.

وقال وزير الصناعة والتجارة إنه خلال 60 يوماً أي يوم 4 مايو المقبل سيتم إصلاح ما تم احتراقه اليوم في قاعة المؤتمرات على أن تعود لطبيعتها.

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