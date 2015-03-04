أردوغان : لا يمكن تجاهل مصر .. وملك السعودية طلب مني التصالح مع القاهرة

كتب: ثروت منصور

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السعودية تريد من تركيا أن تصنع سلام مع مصر مضيفة أن الخلاف التركي المصري هو نقطة الخلاف الوحيدة بين أنقرة والرياض.

وأوضح أردوغان في مقابلة مع صحيفة “حريت اليومية” في طريق عودته إلى أنقرة قادما من العاصمة السعودية ”بالطبع تريد تركيا استئناف علاقتها مع مصر على مستوى عال”.

وأضاف ” “بالطبع المملكة عرضت التوسط بين البلدين، ولكن ليس هناك إصرار من جانبها لفعل ذلك.

وقال أردوغان إنه أبلغ الملك سليمان عن تحفظات الحكومة التركية حول الحكومة المصرية خلال لقائهما.

وأضاف أنه لا يمكن أبدا إهمال وجود مصر وأكد على أهمية القاهرة في استقرار المنطقة.

وقال أردوغان:”مصر والسعودية وتركيا الثلاثي من أهم الدول في المنطقة وعليهم واجبات تتعلق بتحقيق السلام والرفاه في المنطقة.

وأردف “إن المسألة المهمة الحقيقية بالنسبة لنا هو إقامة علاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية على مستوى عالي مضيفا أن لا يجب أن يؤثر الخلاف مع مصر على علاقاة بلاده مع المملكة.

وقال أردوغان أن تركيا والسعودية متفقتان حول إيران والعراق وسوريا وفلسطين وليبيا، باستثناء مصر مضيفا أنه برغم الخلاف مع القاهرة إلى أنه لم يؤثر على علاقة الرياض وأنقرة