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غداً .. افتتاح أول معرض وملتقى مصرى للدراجات النارية والهوائية

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غداً .. افتتاح أول معرض وملتقى مصرى للدراجات النارية والهوائية غداً .. افتتاح أول معرض وملتقى مصرى للدراجات النارية والهوائية

سباق الدراجات النارية والبخارية

تفتتح غداً الخميس الدورة الثانية من المعرض والملتقى المصرى الأول المتخصص فى مجال الدراجات النارية والهوائية “Biker zone – بكايرو فيستيفال سيتى” بالتجمع الخامس.

وتشارك فى المعرض العديد من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الدرجات النارية والبخارية والموزعين فى من بينهم (دوكاتى، بولارس، KTM، كاواساكى، فيكتورى، بيريللى، كيمكو) وبرعاية زيوت “كاسترول – Castrol” والتي ستقوم جميعها بعرض أحدث إصداراتها ومنتجاتها.

ولن يقتصر الحدث على عروض الدراجات النارية والهوائية فقط بل ستشارك أيضاً العديد من الفرق الموسيقية والرياضية بعروض شبابية رائعة ومناسبة للدراجيين وهواة الدراجات بكل أشكالها، كما خصص الحدث مناطق وألعاب خاصة بالأطفال مثل منطقة الكشافة للصغار ومنطقة العلماء للصغار “Nutty Scientists” التي ستقدم سبل تدريس العلوم الغنية بالمعلومات بطرق ممتعة في ذات الوقت، مما يجعل من هذا الحدث مجتمع مناسب لكل أفراد الأسرة.

وحول أهم نصائح الأمن والسلامة ستعقد عدة جلسات هامة على مدار أيام الحدث الثلاث حول الإسعافات الأولية والخطوات التي يجب اتباعها عند وقوع أي حادث.

ويقام “Biker Zone” على مدار ثلاثة أيام متتالية من (5 – 7 ) مارس الحالى ،ويعد وجهة عاشقى الدراجات بكل أشكالها، كما يقام على هامشة العديد من الفقرات الترفيهية الأخرى التى تناسب جميع أفراد الأسرة.

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