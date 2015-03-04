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السيسي يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي

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السيسي يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي السيسي يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية ، حضره كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي، وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، الكهرباء والطاقة، البترول والثروة المعدنية، التعاون الدولي، المالية، والاستثمار.

وصرح السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع الوقوف على آخر التطورات الخاصة بالإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، حيث وجّه الرئيس بضرورة الإعداد الجيد للمؤتمر من الناحيتين التنظيمية والموضوعية، بما يسمح بخروج المؤتمر بنتائج إيجابية فعالة وملموسة على أرض الواقع، ويؤدي إلى تنشيط قطاع الاستثمار باعتباره أحد المجالات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري.

وقد وجَّه الرئيس كافة الجهات والوزارات المعنية بتشكيل آلية لمتابعة نتائج المؤتمر الاقتصادي والمضي قدماً بشكل سريع في تنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها، أخذاً في الاعتبار أن تنامي معدلات الاستثمار في ستكون له نتائج إيجابية مباشرة على زيادة الإنتاج وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم.

وأضاف السفيرعلاء يوسف، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح إصلاح الشق التشريعي المتعلق بالاستثمار والقوانين ذات الصلة، خاصةً بعد أن أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد اليوم مشروع قانون الاستثمار الموحد، الذي وافقت عليه لجنة الإصلاح التشريعي بصيغته النهائية، تمهيداً لإصداره بعد العرض على الرئيس.

أ ش أ

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