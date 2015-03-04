ضبط 158 اسطوانة غاز بمركز الغنايم فى حملة على المستودعات

شنت إدارة الغنايم التموينية بالتعاون مع مباحث التموين حملة مكبرة على أسواق المركز والقرى لإحكام الرقابة وضبط المخالفات التموينية والإتجار في السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

وتحرر محضر ضد كل من “أسامة . ا. ى” 44 سنة صاحب مستودع بوتاجاز ومقيم الغنايم بحرى لتصرفه فى عدد ” 50 ” اسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم و بيعها بالسوق السوداء، ”س. ا” 37 سنة صاحب مستودع بوتاجاز ومقيم الغنايم قبلى لتصرفه فى عدد ” 50 ” اسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم و بيعها بالسوق السوداء ،و”عسران . ا. م” 62 سنة صاحب مستودع بوتاجاز ومقيم دير الجنادلة لتصرفه فى عدد ” 50 ” اسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم و بيعها بالسوق السوداء .

و ضد “مدحت . ك. خ”50 سنة صاحب مستودع بوتاجاز ومقيم “المشايعة”فى مركز الغنايم لتصرفه فى عدد ” 8 ” اسطوانة بوتاجاز منزلية و بيعها بالسوق السوداء .