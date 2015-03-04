مصر تستضيف مشاورات إقليمية لمراجعة استراتيجية حفظ السلام بالشرق الأوسط

تستضيف القاهرة جولة المشاورات الإقليمية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط فى إطار المراجعة الاستراتيجية الجارية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وذلك يومى 4 و5 مارس 2015 بتنظيم مشترك من شؤون الأمم المتحدة بوزارة الخارجية ومركز القاهرة الإقليمى للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام فى إفريقيا بالتعاون مع سكرتارية اللجنة رفيعة المستوى المعنية بإجراء المراجعة والتى شكلها السكرتير العام للأمم المتحدة فى أكتوبر الماضى برئاسة راموس هورتا رئيس تيمور الشرقية السابق.

​وتأتى مشاورات الشرق الأوسط ضمن سلسلة من المشاورات التفاعلية التى تجريها اللجنة رفيعة المستوى مع الدول أعضاء الأمم المتحدة فى الأقاليم الجغرافية المختلفة للتعرف على رؤى الدول المساهمة بقوات والمنظمات الإقليمية ومراكز البحث المعنية تجاه تحديات ومستقبل عمليات حفظ السلام، بما فى ذلك المهام المعقدة التى أصبحت توكل إليها من مجلس الأمن والتوسع فى حالات استخدام القوة، تمهيداً لقيام اللجنة رفيعة المستوى بإعداد تقرير شامل يتم تقديمه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء فى بداية الصيف القادم. وعقدت اللجنة حتى الآن ثلاث جولات تشاورية، الأولى فى دكا للدول الآسيوية، والثانية فى أديس أبابا للدول أعضاء الاتحاد الإفريقى، والثالثة فى بروكسل للدول الأوروبية، بينما تعقد الرابعة للدول العربية فى القاهرة يوم 5 الجارى، ومن المقرر عقد الجولة الخامسة والأخيرة فى أوروجواى لدول أمريكا اللاتينية بنهاية مارس.

ويعكس حجم المشاركة العربية فى مشاورات القاهرة حجم الاهتمام العربى بالتفاعل مع عملية المراجعة واللجنة رفيعة المستوى المعنية بإجرائها. كما تشارك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى فى المشاورات، فضلاً عن وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام الذى وصل إلى القاهرة فى زيارة عمل لحضور المشاورات ولإجراءات سلسلة لقاءات ثنائية حول المساهمات المصرية فى عمليات حفظ السلام يومى 4 و5 الجارى.

وتوفر مشاورات القاهرة فرصة لطرح وجهات نظر الدول العربية تجاه الموضوعات المتصلة بتطور دور حفظ السلام والبعثات السياسية للأمم المتحدة فى المنطقة، بما فى ذلك تطور اتجاهات النزاعات الإقليمية وانعكاساتها على جهود صون السلم والأمن على المستويين الإقليمى والدولى، وكذلك جهود تفعيل آليات الوقاية من النزاعات، وبحث إمكانيات تشكيل قوات حفظ سلام عربية. كما تتناول المشاورات دور حفظ السلام فى جهود الإعمار بمرحلة ما بعد النزاع وسبل تعزيز مساهمة المرأة والمجتمع المدنى.

كما يأتى انعقاد المشاورات فى القاهرة فى إطار دور مصرالبارز بمجال حفظ السلام، حيث تعد أحد أكبر الدول المساهمة بقوات على مستوى الأمم المتحدة وتحتل المرتبة العاشرة عالمياً بإجمالى 2630 عنصراً من الجيش والشرطة. كذلك تأتى استضافة مصر للمشاورات فى إطار حملة الترويج للترشيح المصرى لشغل العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2016-2017 عن المقعد الإفريقى المخصص لإقليم شمال إفريقيا.

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