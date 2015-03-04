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تكثيف الجهود لكشف غموض محاولة اختطاف مدير صيدليه بأسيوط

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تكثيف الجهود لكشف غموض محاولة اختطاف مدير صيدليه بأسيوط تكثيف الجهود لكشف غموض محاولة اختطاف مدير صيدليه بأسيوط

مديرية-أمن-أسيوط

يكثف فريق ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم بأسيوط، من جهودهم لكشف هوية مسلحين حاولوا خطف مدير صيدلية أثناء تواجده بصيدلية شقيقته التى يديرها بالغنايم فى أسيوط.

وتلقي اللواء طارق نصر، مدير الأمن، إخطاراً من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ لمركز شرطة الغنايم، من “ج.س.ه- مدير صيدلية” يتهم فيه مجهولين مسلحين بمحاولة اختطافه أثناء تواجده بصيدلية شقيقته التى يديرها لها ، ولاذوا بالفرار عقب رؤيتهم الأهالى يقبلون عليهم.

وتم تحرير المحضر رقم 326 إداري مركز شرطة الغنايم، وكلفت المباحث بضبط المتهمين ،وجارى العرض على النيابة.

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