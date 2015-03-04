الموسيقار فتحي سلامة يقاضى المطرب محمد شاهين بسبب أغنية “جاية من بلد الهرم”

أكد الموسيقار فتحى سلامة فى تصريح خاص لـ ONA بان بصدد إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطرب محمد شاهين الفائز بلقب “ستار أكاديمى10″،وذلك ردا على تقديمه لأغنية “جاية من بلد الأهرام” فى البرايم الأخير بدون إذن”سلامه” وهو ملحنها وموزعها.

> فتحى سلامه قال ان محمد شاهين لم يدفع مليم واحد له كملحن وموزع موسيقى،ولا للشاعر عاطف شاهين عن الأغنية ، رغم فوزه ب75ألف دولار، ولهذا تحرك قانونيا لحفظ حقوقة.

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