تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع شهادات إيداع هيرميس وانخفاض شهادات إيداع البنك التجاري الدولي.
وارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس بنسبة 0.12% لتسجل 4 دولارات، حيث كان أعلى مستوى لها عند 4.13 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 3.44 دولار.
بينما انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.05 نقطة بنسبة 0.72% لتسجل 6.81 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 6.94 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 6.80 دولار.
واستقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 0.87 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 84ر0 دولار، وهو أقل مستوى لها أيضًا.
أ ش أ