تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، ‏اليوم الأربعاء، مع ارتفاع شهادات إيداع هيرميس وانخفاض شهادات إيداع البنك التجاري الدولي.

وارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس بنسبة 0.12% لتسجل 4 دولارات، حيث كان ‏أعلى مستوى لها عند 4.13 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند ‏‏3.44 دولار.

بينما انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.05 نقطة بنسبة 0.72% لتسجل ‏‏6.81 ‏دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 6.94 دولار، بينما كان أقل ‏مستوى لها عند ‏‏6.80 دولار.‏

واستقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 0.87 دولار، وكان أعلى مستوى ‏للشهادات ‏عند 84ر0 دولار، وهو أقل مستوى لها أيضًا.

أ ش أ