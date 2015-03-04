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أسوشيتد برس : قناة السويس تعزز صورة السيسي كمنقذ للبلاد

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أسوشيتد برس : قناة السويس تعزز صورة السيسي كمنقذ للبلاد أسوشيتد برس : قناة السويس تعزز صورة السيسي كمنقذ للبلاد

الرئيس عبد الفتاح

 

قالت وكالة أسوشيتد برس إن المصرية تعمل على مدار الساعة في قناة السويس لحفر الممر المائي لتسير حركة المرور في الاتجاهين.

وأكدت الوكالة أن الحكومة تريد مضاعفة عائدات القناة السنوية إلى نحو 13 مليار دولار وهو ما يعكس طموح كبير للحكومة لزيادة  العائد علي الرغم أن هذا العائد يعتمد على انتعاش الطلبات الأوروبية لشحن الوقود من آسيا.

وقال شو تشى بين، العضو المنتدب للفرع المصري كوسكو المملوكة للدولة فى الصين، واحدة من أكبر شركات الشحن الحاويات في العالم :” تحقيق عائد أكبر يتوقف على حجم التبادل التجاري بين الشرق والغرب، وليس قدرة القناة .. العائد سيرتفع إذا بدأ الاقتصاد الأوروبي في الازدهار … وحتى الآن، لا أعتقد أنه ستكون هناك زيادة في حجم”.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن أهمية الممر الجديد أنه سيقوي أهمية القناة  في المستقبل  ويعزز الفخر الوطني لمصر بعد أربع سنوات من الاضطراب .

وأوضحت أن القناة سيعزز من  صورة الرئيس السيسي كمنقذ للأمة بعد أن وعد بتحقيق الاستقرار في البلاد وإعادة بناء الاقتصاد مضيفة  انه أمر بتوسيع قناة السويس،  في سنة واحدة بدلا من 3 سنوات .

 

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