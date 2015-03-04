محلب يتفقد قاعة المؤتمرات .. وقاعتي “خوفو ونفرتيتي” لم تتأثرا بالحريق

تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قاعات المركز الدولي للمؤتمرات، التي شب فيها حريق اليوم الأربعاء، حيث التقى مسئولي الدفاع المدني ومسئولي المركز الدولي للمؤتمرات، الذين أكدوا الإنتهاء من إخماد الحريق، وأشاروا إلى أن قاعة خوفو لم تتأثر، وهي القاعة الكبرى، بإستثناء البهو المؤدي إليها، وكذا قاعة نفرتيتي، بينما الذي حدث فيه تأثر من الحريق هي قاعة منقرع، والجاليري.

وأشار مسئولون إلى أن منطقة أرض المعارض لم تتأثر بالحريق، وهناك معارض ستفتتح بها غدًا.

وقال رئيس الوزراء اننا ننتظر تقرير المعمل الجنائي، وتحقيقات النيابة، للتعرف على أسباب الحريق، والبدء على الفور في إصلاح الأجزاء التي أصابها الحريق.

أ ش أ