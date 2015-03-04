سافري إلى أجمل مدن البرتغال

هل فكّرت يوماً في زيارة "كاشكايش"، التي تبعد 30 كيلومتراً غرب العاصمة "لشبونة"؟

"كاشكايش" مدينة ساحلية، تعتبر واحدة من أغنى البلديات في البرتغال. وبعد أن كانت عبارة عن قرية للصيد، وكانت تُشكّل ملاذاً للأسرة الحاكمة في الفترة الممتدّة ما بين القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20، تحوّلت إلى مقصد سياحيّ شهير بعد أن حظيت بشعبيّة هامّة، وهي التي عُرفت بجمالها الخلاب، بالإضافة إلى المباني ذات الأشكال الهندسيّة الفريدة من نوعها.

تمتاز هذه المدينة بمناخ حارّ صيفاً وبارد شتاءً. ويبلغ متوسّط سقوط الأمطار فيها حوالى 113 ميلليمتراً سنوياً.

ومن أشهر مواقعها السياحية:

_ متحف "دو مار": يقع في الجزء العلويّ من مركز "كاشكايش"، وكان تأسّس سنة 1879.

تُعرض في متحف "دو مار" مجموعة واسعة من المقتنيات، التي تعكس صورة كاملة للمدينة عبر العصور، فضلاً عن أجزاء من التاريخ الطبيعيّ والإثنولوجيا والآثار المغمورة بالماء.

يستقبل المتحف زائره، يومياً، من العاشرة صباحاً حتى الخامسة من بعد الظهر، ما عدا أيّام الإثنين وفي أيام العطل الرسمية.

_ حديقة "بالميلا": تقع بين حدود "كاشكايش" و"استوريل"، وكانت تأسّست على أيدي دوقات "بالميلا"، في سنة 1870.

تتزيّن الحديقة بالمساحات الخضراء الشاسعة المكسوّة بالأشجار المختلفة، وبشجرة صنوبر الكناري النادرة تحديداً؛ وذلك بهدف منح الزائرين فرصة الاتصال مباشرة بالطبيعة.

تستقبل الحديقة زائرها بالأنشطة الثقافية المختلفة، كالحفلات الموسيقيّة والمسرح والرقص في قاعة "فرناندو لوبيز غراسا". وهناك أيضاً دائرة اللياقة البدنية، ممّا يُشكّل تحدّياً لعشّاق رياضة تسلّق التلال واستكشاف المسارات. تمّ تجهيز الحديقة بخدمة "الكافتيريا"، التي تقدّم أشهى المأكولات والمشروبات.

يُمكن زيارة الحديقة في الشتاء، من الثامنة والنصف صباحاً حتى الخامسة والنصف بعد الظهر، وفي الصيف تبقى مفتوحة الأبواب حتى السابعة والنصف مساء.

_ قصر "كونديس دي غيمارايش": يقع في شارع الملك أمبرتو. تمّ بناؤه سنة 1900 على يد جورج أونيل، وكان يُشكّل مقرّ إقامة الأسرة المالكة. صمّم القصر فرانسيسكو فيلاسا وبعض المهندسين المعماريين. يُعرض في داخله بعض اللوحات المثيرة للاهتمام، ومجموعة من الأثاث الهندي والبرتغالي، إلى جانب بعض الآثار التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. كذلك، تحتوي مكتبته المفتوحة أمام الزائرين أكثر من 25000 كتاب.

المكان مفتوح لاستقبال الزائر من الثلاثاء حتى الجمعة، من العاشرة صباحاً إلى الخامسة من بعد الظهر. ويُقفل أبوابه يومي السبت والأحد عند الواحدة من بعد الظهر لمدّة ساعة.

من جهة ثانية، لا تُفوّت فرصة زيارة المنتجعات التي تبعد 30 دقيقة من وسط العاصمة لشبونة، والتي تشتهر بها المدينة، خصوصاً في الفترة الممتدة بين أيّام الربيع وبداية الصيف، حيث يكون الطقس أكثر دفئاً ومشمساً. حينها، يُمكن أن ينعم السائح بالمشي على الرمال الناعمة والاستمتاع بحمّامات الشمس فوق شواطئ ساحل "استوريل".

الجدير بالذكر أنّ متوسّط حرارة الهواء والماء، في الفترة ما بين يونيو(حزيران) وسبتمبر(أيلول)، يتراوح بين 17 و21 درجة مئويّة. ويتمّ رصد مخاطر البحر بواسطة الأعلام: العلم الأخضر يعني أن البحر هادئ، وأنّ من الممكن ممارسة السباحة والغوص بأمان. ويتطلّب العلم الأصفر يقظة السبّاحين، فيما العلم الأحمر يعني أنّ حالة البحر خطرة!

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