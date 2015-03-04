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بالصور .. المخرجه الأمريكية ميشال جولدمان تنتهى من تصوير فيلم “جمال عبد الناصر”

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بالصور .. المخرجه الأمريكية ميشال جولدمان تنتهى من تصوير فيلم “جمال عبد الناصر” بالصور .. المخرجه الأمريكية ميشال جولدمان تنتهى من تصوير فيلم “جمال عبد الناصر”

كشفت المخرجة الأمريكية ميشال جولدمان أنها دخلت مرحلة مابعد الإنتاج لفيلمها الوثائقى”جمال عبد الناصر”،مؤكدة انه من الصعب على غير العرب فهم مايجرى بالمنطقة العربية بدون التعرف على تأثير “ناصر” الكبير فى شعوبها.
> ميشال التى قدمت مؤخرا فيلمها الوثائقى “أم كلثوم، صوت مثل ” ،وصفت “ناصر” بأنه “حارس” الحلم العربى ،مشيرة إلى أن التزامه بالقومية العربية حرك الناس في جميع أنحاء العالم العربي وشكل قوة مقابلة لفكرة الدولة الإسلامية، كما لبى حاجة شعبه ونضاله من أجل الكرامة الوطنية ،ولهذا أستمر تأثيره حتى الأن في الانتفاضات الشعبية والحركات الثورية نراه اليوم.
> وأضافت أنه شخصية وطنيه حقيقية غير قابل للفساد ،ولهذا لم يكن غريبا أن تظهر صوره مؤخرا على لافتات وشعارات في مظاهرات في القاهرة ومرتفعات الجولان والأردن، واليمن، وحتى داخل تل أبيب.
> يذكر أن ميشال تتعاون للمرة الثانية فى فيلمها مع مدير التصوير المصرى كمال عبد العزيز.

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