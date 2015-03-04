وزير البيئة : 2015 عام حاسم للتحديات البيئية بالقارة الإفريقية والعالم أجمع

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن حضور وفود الدول الأفريقية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة اليوم يدل على ثقتهم الغالية فى مصر وقدرتها على القيادة للمشاكل التى تواجه القارة الأفريقية خلال المرحلة المقبل.

وقال وزير البيئة – فى كلمته خلال الافتتاح الرسمى لشق الوزراء لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لتسلم مصر رئاسة الوزارى الأفريقى من تنزانيا – “إن عام 2015 عام حاسم ليس لأفريقيا فقط وإنما للعالم أجمع لإيجاد حلول للتحديات التى نواجهها فى قضايا التغيرات المناخية والتنمية المستدامة”.

وأضاف “لقد وضعنا تحت تصرفكم كافة التسهيلات التى ستسهم فى نجاح هذا المؤتمر.. ولقد تأثرنا كثيرا بالعمل الذى اضطلعت به “الامسن” خلال العامين الماضيين حيث أسهمت فى تمكين دول فى الإقليم من مواجهة التحديات البيئية، موجها الشكر للخبراء والمفوضين وشركاء المجتمع المدنى الذين شاركوا فى الاجتماعات منذ بدايتها فى 28 فبراير الماضى، موضحا أنه سيتم عرض التقارير الخاصة بذلك غدا فى اجتماعات الشق الوزارى”.

أ ش أ