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الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويتراجع في السوداء

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الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويتراجع في السوداء الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويتراجع في السوداء

محافظ البنك المركزي

أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه مستقرا عند 7.53 جنيه مقابل الدولار في عطاء لبيع دولارات اليوم الأربعاء بينما تراجع الجنيه قليلا في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.3 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه مقابل الدولار.

وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا منذ ما يزيد عن شهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء.

وتراجع الجنيه قليلا في السوق الموازية إذ قال متعامل إنه جرى تداول العملة عند 7.66 جنيه مقابل الدولار اليوم مقارنة مع 7.65 جنيه يوم الإثنين.

ويقول محللون إن البنك المركزي ربما قرر الحفاظ على استقرار العملة لمنعها من الهبوط أكثر من اللازم ولأنه يأمل في نجاح إجراءات أخرى اتخذت في الفترة الأخيرة.

وألغى البنك المركزي عطاء دوريا لبيع الدولار يوم الأحد وطرح بدلا منه 420 مليون دولار للبيع في سوق ما بين البنوك (الانتربنك) لتغطية جميع الطلبات غير المنفذة للسلع الغذائية والأدوية والمواد الخام.

وقال خبراء اقتصاديون إن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز السيولة في الاقتصاد في إطار الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء ودعم ثقة المستثمرين.

وتتحدد تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وشملت إجراءات البنك المركزي فرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك.

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أونا

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