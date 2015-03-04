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تلفزيون الحياة : عمرو عبدالحميد استقال من القناة بإرادته وبدون ضغوط

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تلفزيون الحياة : عمرو عبدالحميد استقال من القناة بإرادته وبدون ضغوط تلفزيون الحياة : عمرو عبدالحميد استقال من القناة بإرادته وبدون ضغوط

قال محمود التوني،نائب رئيس تليفزيون “الحياة” ،  أن القناة احترمت رغبة الاعلامي عمرو عبدالحميد بعدما قام بتقديم استقالته من القناة .

وأضاف في تصريحات لـ ONA   أن عبدالحميد استقال بدون ضغوط  من أحد، بعد فترة عمل يشهد لها الطرفين بالمثالية . ورغم أن القرار مفاجئ، فإن القناة استعدت له، مشيرًا إلى عقد الإدارة عدد من جلسات العمل، لاختيار بديل عمرو من الأسماء المطروحة .

وأكد أن الإدارة لم تستقر بعدعلى بديل ، نافيًا ما يثار حول خلافة إعلاميين بعينهم لعمرو في تقديم البرنامج، وتابع: “الحياة اليوم برنامج ضخم، وكما أعلنا عن انضمام عمرو إلينا، سنعلن أيضًا في بيان رسمي من سيحل محله، ولا مجال للشائعات في هذا”.

وأضاف التوني  أن إدارة القناة لم تتدخل يومًا في محتوي البرنامج، ولا فيما يقوله المذيعين، ولم تفرض عليهما رأيًا أو ضيفًا، مشيرًا إلى أن الاستقالة جاءت بعد ارتباط عمرو وقبوله بالفعل عرضًا من قناة أخرى.

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أونا

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