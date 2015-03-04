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محلب يكرم رئيس المركز الدولي للبيئة على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

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محلب يكرم رئيس المركز الدولي للبيئة على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة محلب يكرم رئيس المركز الدولي للبيئة على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

المهندس إبراهيم محلب

كرم رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى طلبة أحد أقطاب البيئة في إفريقيا والعالم ووزير البحث العلمي الأسبق والمدير التنفيذي الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للبيئة والتنمية.

جاء ذلك خلال الافتتاح الرسمي لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة حيث تم تسليم رئاسة المؤتمر من دولة تنزانيا لمدة العامين المقبلين.

وكرم المهندس محلب كذلك السيد اخيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيدة رودا بي تومسيم مفوضية الاتحاد الإفريقي للاقتصاد الريفي والزراعة.

أ ش أ

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