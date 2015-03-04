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محلب : مصر تنظر إلى المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التعاون مع القارة الإفريقية

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محلب : مصر تنظر إلى المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التعاون مع القارة الإفريقية محلب : مصر تنظر إلى المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التعاون مع القارة الإفريقية

إبراهيم محلب رئيس الوزراء

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن مصرعاشت مع شركائها الأفارقة سنوات الكفاح والتحرير و شاركت آلامهم وتشارك اليوم في تحقيق آمالهم، مشيرًا إلى أن تنظر إلى المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التعاون والتكامل مع القارة الإفريقية.

وأوضح محلب خلال حضوره جلسة مراسم تسلم مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة لمدة عامين من تنزانيا أنه يتعين على البلدان الأفريقية أن تتوحد من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله فى التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتحديات التنموية ، لافتا إلى أن المياه والغذاء والطاقة هم ثلاث قضايا تتصل بشكل مباشر مع التغيرات المناخية.

وتابع قائلا إنه يتعين أن تنصب الجهود على كيفية تعظيم الاستفادة من المنافع الطبيعية دون المساس بمبدأ العدالة والإنصاف.

ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه لابد من تنفيذ البرامج الافريقية الرائدة لتحقيق التنمية والعمل على توفير الإمكانيات المالية وإزالة العقبات أمام نقل التكنولوجيا في بلدان القارة الإفريقية.

واستطرد المهندس إبراهيم محلب قائلاً إنه يتعين على القارة الأفريقية تحديد رؤية مشتركة حول مستقبل المناخ والاستثمار والتحولات الاقتصادية والتنمية وتحديد آليات لضمان تنفيذ الخطط والبرامج التي يتم التوصل إليها في هذه المجالات.

أ ش أ

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