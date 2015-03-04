كيف تختارين حقيبة تغيير مولودك؟

تعد حقيبة تغيير الطفل من المستلزمات الأساسية التي تحتاجها الام لمولودها، ولكن الكثير من الأمهات لا يصبن الاختيار، فبعضهن تختار التصميم متناسية البحث في المعطيات العملية للحقيبة، وأخريات على العكس، يضعن الاستخدام العملي أولاً ولا يفكرن بالتجانس بين الحقيبة وإطلالاتهن.

لتكوني أماً عصرية وأنيقة عليك التفكير بجميع النقاط، وقد جمعنا لك أفضل عشر حقائب تغيير الطفل مع بعض النصائح لمساعدتك على الاختيار السليم:



- أغلب حقائب تغيير الطفل تحتوي على أدوات كزجاجة لحفظ الحليب ومفرش التغير فانتبهي لهذه الإضافات.

- إذا كنت ترغبين بالاحتفاظ بإطلالتك بدون الظهور بحقيبة تبدو خاصة بتغيير المولود، فاختاري الحقائب الجلدية الكبيرة الحجم والواسعة، هنالك أيضاً حقائب مجهزة خصيصاً لتغيير الطفل بهذه التصاميم الجلدية وذات اللمعة.

- هنالك الحقائب تبدو وكأنها خاصة بالتسوق؛ لكنها في الحقيقة حقائب لتغير المولود، أنيقة جداً ومن الجلد المخملي، واسعة من الداخل، خفيفة الوزن ومقاومة للبلل.



- انتبهي لحمالة الحقيبة واختاري ما يناسبك، فبعض الحقائب يمكنك التحكم بطول شريط الحمل فيها كأن تحملينها على الكتف أو على طريقة (المسنجر) على الجانب من الكتف إلى الخاصرة.

- الجيوب الخارجية مهمة، فهي توفر لك مرونة الترتيب وسرعة الوصول إلى ما تحتاجين له.

- راعي أن يكون مفرش التغيير مبطناً ووثيراً، كي لا ينزعج مولودك عندما يستلقي عليه لتغيير حفاظته.



- إن كان زوجك يرعى طفلك معك وأحياناً يخرج بمفرده مع المولود، فهنالك حقائب ملائمة للأم والأب وتكون أغلبها باللون الأسود ومصنعة من مواد مقاومة للماء وسهلة التنظيف عن طريق المسح. راعي ان يكون شريط حمل هذه الحقيبة طويلاً كي يناسب طول الأب.

- إن كنت تودين إعلان أمومتك والظهور بإطلالة الأم العصرية بألوان مبهجة، فهنالك الكثير من التصاميم الطفولية والعملية والتي أبدعت بها شركة (يمي مامي). بعض الحقائب لأم البنت والبعض الآخر لأم الصبي وهنالك الألوان المناسبة للجنسين.

- هنالك حقائب بإمكانك حملها على الكتف أو على الظهر، وهي تناسبك إن كنت دائمة الحركة وعملية وتحملين طفلك.



- من الأفضل اختيار الحقائب المبطنة بمواد مقاومة للبلل لسهولة تنظيفها خاصة إن انسكب الحليب من الزجاجة أو وضعت فيها صدرية طفلك المبللة.

- اختاري الحقائب التي تحتوي على سحّابات داخلية كي تضعي بأمان محفظة النقود أو مفتاح المنزل.