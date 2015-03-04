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أعمال طفلك الفنية: فائدة وتسلية

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أعمال طفلك الفنية: فائدة وتسلية أعمال طفلك الفنية: فائدة وتسلية

الأربعاء 04-03-2015 18:50

ممارسة المهارات الفنية ليست فقط للتسلية، بل هي أسلوب مهم لتطوير مخيلة الطفل ومهاراته الحركية. وتشجيع الطفل على الإبداع بطريقته يعني أن نبتعد قليلاً عن التدخل للمساعدة إلا حين يطلب. إليك بعض الأساليب لتشجيع طفلك على تنمية قدراته الإبداعية.

- خصصي مكاناً في المنزل لعرض إبداعات طفلك كأن يكون في غرفته أو في المطبخ. عندما يرسم أو يصنع شيئاً اعرضيه، فهذا سيعزز من ثقته بنفسه ويظهر له قيمة ما يفعل.

- احتفظي بعلب البيض الكرتونية الفارغة، صناديق الأحذية، علب الكورن فليكس، وعلب المناديل الورقية، أو أية علب أخرى فارغة بأحجام مختلفة. ضعيها في صندوق بمتناول طفلك؛ ليستخدم منها ما يحتاج.


- المجلات القديمة لا ترميها قبل أن تقصّي منها بعض الصفحات التي قد تكون مناسبة لطفلك؛ كي يستخدم صورها ويقص منها ما يشاء.


- لا ترتبكي عندما ينثر أدواته هنا وهناك، فورشة العمل لا تكون مرتبة.


- استمتعي مع طفلك عندما يطلب مساعدتك، ولا تعطيه الكثير من الملاحظات والنقد.


- المخيلة ليس لها قانون، أو حدود فلا تقيّدي خياله بأن يرسم السماء زرقاء، والشمس يجب أن تكون صفراء أو برتقالية، إن أحب أن يجعل شكل الشمس مثلثاً ولونها أخضر فليكن.


- برمجي أوقاتاً للأعمال الفنية معاً عندما يسمح لك الوقت، وأعطه الفرصة بأن يستعمل المقص الآمن والصمغ، فهذا يطور مهاراته الحركية.


- ليكن هدفك هو الوقت المسلي والتطوير، وليس المثالية والدقة في العمل.


- الاكتشاف خلال اللعب مهم لتطور الطفل، وفّري له أنواعاً مختلفة من الألوان، كالألوان الزيتية، المائية، أقلام التلوين الخشبية وغيرها ليكتشف ويميز كلاً منها. كذلك دعيه يمزج الألوان ليكتشف ألواناً جديدة.


- ليس فقط أقلام التلوين أو ريشة الرسم، بل باستطاعة طفلك الرسم بأصابعه، وكذلك الرسم باستخدام الإسفنجة.


- ابحثي في كتب رسامين أو على الإنترنت عن أفكار جديدة، وتقنيات تعلميها لطفلك وتساعديه على التطور.

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سيدتي