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إبراهيم محلب: نتطلع للتعاون البنّاء مع الدول الأفريقية

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إبراهيم محلب: نتطلع للتعاون البنّاء مع الدول الأفريقية إبراهيم محلب: نتطلع للتعاون البنّاء مع الدول الأفريقية
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، "أرحب بالحضور من وزراء البيئة الافارقة فى بلد الأمن والأمان، فمصر عاشت مع أفريقيا سنوات الكفاح وشاركت الجميع آلامهم وتشارك فى أفراحهم وناجاحهم، مؤكدا أن تنظر لأفريقيا بقلب رجل واحد متطلعة إلى التعاون البناء والثقة فى المستقبل".

وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة قائلا "إذا كنا فقدنا جزء من الماضى فلابد وأن نستغل كل دقيقة فى المستقبل وأرحب بالأشقاء الأفارقة فى بلدهم الثانى مصر".

وكرم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال مشاركته بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الدكتور مصطفى طلبه، وزير البحث العلمى الأسبق، وحرص رئيس الوزراء على الذهاب بنفسه لتكريم الدكتور مصطفى طلبه، كما كرم المدير الاقليمى لمكتب أفريقيا ببرنامج الأمم المتحدة .

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مصر 365

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