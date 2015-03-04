ضبط خلية إرهابية إخوانية بالبحيرة أثناء عقد اجتماع للتحريض ضد الدولة

تمكن، منذ قليل، ضباط فرع الأمن الوطنى بمحافظة البحيرة، تحت إشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 5 من قيادات خلية إخوانية إرهابية حال عقدهم اجتماعا تنظيميا بمسكن أحد القيادات بمسكنه بمركز الدلنجات، لتنفيذ مخططهم الإرهابى من خلال التخطيط للتحريض على تعطيل حركة المواصلات، والدعوة للعصيان المدنى، واستخدام صفحات التواصل الاجتماعى للتحريض ضد الدولة للقيام بأعمال عنف وشغب من شأنها الإضرار بالأمن العام.

وبعد تقنين الإجراءات تمكن ضباط الأمن الوطنى، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، من ضبط 5 من أعضاء الخلية الإرهابية الإخوانية حال عقدهم اجتماعا تنظيميا بمسكن القيادى الإخوانى "عيد.ع" بقرية دبنون التابعة لمركز الدلنجات، كما تم ضبط كل من "جبريل.ع"، و"جمال.ع"، و"كرم.إ"، و"حلمى.ع".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بمجمل اعترافهم وانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابى، وأنهم ضمن عناصر لجنة العمليات النوعية بدائرة مدينة الدلنجات، وأنهم كانوا يناقشون بعض مخططات التنظيم الإرهابى، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.