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الرئيس: يجب وقف الاستخدام الجائر للغابات ووضع خطة لمكافحة التصحر

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الرئيس: يجب وقف الاستخدام الجائر للغابات ووضع خطة لمكافحة التصحر الرئيس: يجب وقف الاستخدام الجائر للغابات ووضع خطة لمكافحة التصحر
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، أخيم شتاينر وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحضور الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة.

وأولى الرئيس اهتماماً لموضوع مكافحة التصحر، منوهاً بضرورة العمل على وقف الاستخدام الجائر للغابات، والحاجة لوضع خطة لتعزيز اتفاقية مكافحة التصحر لما توليه والدول الأفريقية من أهمية لموضوعات الجفاف والظواهر المناخية المتطرفة، التى تهدد الأمن الغذائى لدول القارة، مع الإعراب عن استعدادنا للتعاون من خلال توفير خبراء من مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

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مصر 365

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